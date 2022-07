Spunta un nuovo nome tra i possibili concorrenti di Ballando con le Stelle, sui quali la padrona di casa Milly Carlucci avrebbe messo su gli occhi. Si tratta di una conduttrice che nei mesi scorsi ha mollato Rai2 con l’intenzione di fare altro (sebbene le malelingue avevano detto l’esatto opposto). Tra i suoi progetti futuri potrebbe esserci il talent ballerino di Rai1?

Bianca Guaccero verso Ballando con le Stelle? L’indiscrezione

Lei è Bianca Guaccero, ex conduttrice di Detto Fatto. Secondo Giuseppe Candela per Dagospia, il suo nome potrebbe entrare a far parte del cast di Ballando con le stelle non ancora del tutto concluso. Ecco cosa scrive sul noto portale di Roberto D’Agostino:

Dopo la chiusura di Detto Fatto la conduttrice Bianca Guaccero non ha ottenuto nuovi spazi sulle reti Rai. Il suo nome da qualche tempo è accostato a Ballando con le stelle, dopo aver già partecipato a Il Cantante Mascherato. L’ipotesi di una sua presenza allo show del sabato sera è tornata di moda negli ultimi giorni. Il cast non è chiuso e la Carlucci vuole stupire…

Vedremo, dunque, se Bianca Guaccero nei prossimi mesi scenderà o meno sulla pista da ballo. Intanto nelle passate settimane la conduttrice 41enne aveva rilasciato una intervista a Il Messaggero nella quale aveva fatto delle precisazioni sulla sua decisione di chiudere l’esperienza a Detta Fatto:

Io l’ho detto alla produzione, non alla Rai. Avevo dato e preso tutto, e volevo cambiare. Comunque alla fine della stagione l’azienda mi ha proposto un altro show pomeridiano. Quale? Non posso dirlo. Comunque ci tengo a dire che non sono stata tr0mbata, è stata una separazione consensuale. La Rai ha cambiato il palinsesto e io volevo fare altro.

Ed in merito ai suoi progetti futuri, oltre ad annunciare il cambio di management, (ora Friends&Partners), aveva spiegato:

Grazie a loro sto facendo tanti incontri per un film, una serie, forse un musical, da sempre una delle mie grandi passioni. Mi piacerebbe anche mettere a frutto quello che ho imparato a Detto fatto. Nove mesi di diretta tutti i giorni, per quattro anni, sono stati una palestra pazzesca. Magari mi prendono alle Iene.

O magari a Ballando con le Stelle.