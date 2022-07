Elisabetta Gregoraci, critiche per Battiti Live: Bianca Guaccero interviene

Elisabetta Gregoraci è tornata al timone di Battiti Live, l’evento musicale dell’estate in onda su Italia 1. Un ritorno che tuttavia non ha pienamente convinto il pubblico della rete giovane di casa Mediaset che non ha risparmiato una serie di critiche nei confronti della sua conduzione, definendola a tratti impacciata.

Elisabetta Gregoraci, Battiti Live e l’ombra della Guaccero

Non sono mancate di certo delle simpatiche gaffe da parte di Elisabetta Gregoraci che, al timone di Battiti Live, si è resa protagonista di qualche scivolone di troppo. Da “Volevo solo essere felici” al posto di “Volevamo solo essere felici” di Francesco Gabbani al “Alvaro Soleil” al posto del nome del cantante Alvaro Soler.

Tra gli utenti del web, poi, c’è anche chi ha provato la mancanza di Bianca Guaccero, attrice e conduttrice di Bitonto, la quale ha presentato Battiti Live nel 2016 quando l’evento musicale creato da Radio Norba nel 2003 ancora non andava in onda su Italia 1. “Fra Bianca ed EliGreg beh… una grande differenza”, ha commentato qualcuno su Twitter come riporta anche Leggo.it.

Ad essere interpellata sulla conduzione di Elisabetta Gregoraci è stata proprio Bianca Guaccero, che in una intervista a Il Messaggero ha svelato di non essere colta dalla tentazione di cambiare canale quando vede l’ex signora Briatore al timone di Battiti Live:

No. Lei è simpatica, ma ognuno fa la sua strada. Io l’ho presentato anni fa, adesso ho sogni diversi da quello.

Dal 2017 la trasmissione è approdata su Italia 1 ed affidata alla conduzione di Elisabetta Gregoraci. Quest’anno si era ipotizzato il passaggio di testimone ad Alessia Marcuzzi ma alla fine la bionda conduttrice ha scelto di provare la sua nuova avventura su Rai2.