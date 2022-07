Cosa hanno in comune Soleil Sorge ed Elisabetta Gregoraci? A parte la partecipazione a due differenti edizioni del Grande Fratello Vip, apparentemente tra l’influencer e la conduttrice non ci sarebbe alcun legame se non fosse per una gaffe che ha visto protagonista di recente la Gregoraci durante le registrazioni del Battiti Live.

Soleil Sorge e la gaffe di Elisabetta Gregoraci

Durante la serata del 3 luglio scorso di Battiti Live condotto come sempre da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, si è esibito anche il cantante Alvaro Soler, tra gli ospiti della puntata.

Proprio in occasione della presentazione della sua nuova canzone, però, la Gregoraci si è resa protagonista di una gaffe dal momento che invece di Alvaro Soler avrebbe detto “Alvaro Soleil”.

Nel giro di poche ore il video con lo scivolone della conduttrice che citava l’ex Vippona sul palco di Battiti Live è diventato virale scatenando prontamente l’ironia degli amici di Twitter.