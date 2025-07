Ballando con le Stelle 2025, la prima concorrente ufficiale è una bomba: Milly Carlucci si conferma una vera regina

La pista da ballo di Ballando con le Stelle 2025 potrebbe accogliere un volto amatissimo dal pubblico queer e non solo: Andrea Delogu. A lanciare l’indiscrezione è il sito di Davide Maggio, che svela in anteprima l’ingresso della conduttrice nel cast della ventesima edizione del celebre show di Rai 1, condotto come sempre da Milly Carlucci.

Secondo il portale, la partecipazione di Delogu non sarebbe solo una chiacchiera da corridoio, ma un vero e proprio accordo nero su bianco. Un nome che, se confermato, alzerebbe di molto l’asticella dell’interesse per la nuova stagione dello show danzante del sabato sera.

Andrea Delogu è la prima concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2025

L’ingresso di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle 2025 sembrerebbe seguire idealmente il percorso della sua grande amica Ema Stokholma, che proprio sul palco dello show di Rai 1 ha trovato una nuova e intensa visibilità mediatica. E forse anche un pezzo di sé.

“Forte dell’esperienza positiva dell’amica del cuore, anche Andrea ha deciso di mettersi in gioco”, si legge nell’articolo di Davide Maggio.

Un ritorno alle origini, se si pensa che Andrea Delogu ha debuttato in tv proprio come ballerina nel corpo di ballo delle famose “letteronze” di Mai Dire Domenica, programma cult degli anni 2000. Quindi no, il ballo non è certo un territorio sconosciuto per lei.

La sua presenza, inoltre, arricchirebbe ulteriormente il cast con una figura amata per il suo linguaggio moderno, la sua ironia dissacrante e la capacità di parlare al pubblico LGBTQIA+ con autenticità, apertura mentale e ironia tagliente.

Ballando con le Stelle 2025: un cast ancora in bilico (ma Delogu c’è)

Se su Andrea Delogu ormai i dubbi sembrano ridotti al minimo, il resto del cast di Ballando con le Stelle 2025 sarebbe ancora in fase di definizione. Secondo le indiscrezioni, a rallentare le operazioni ci sarebbero problemi economici.

“Le esose richieste di una concorrente in particolare starebbero costringendo la produzione a bloccare i contratti degli altri, per capire cosa resta in cassa”, scrive Davide Maggio.

Tradotto: la trattativa con un nome di peso (e di cachet) starebbe paralizzando l’intera costruzione del cast, rischiando di compromettere l’equilibrio economico del programma.

Intanto, pare che per Andrea Delogu, Ballando non rappresenti solo un momento di visibilità televisiva, ma anche una strategia ben studiata per rilanciare La Porta Magica, il programma pomeridiano di Rai 2 che lei stessa conduce. L’idea? Sfruttare il boom del prime time del sabato sera per spingere anche la fascia pomeridiana di una rete in costante ridefinizione.