Bake Off Italia 2023, eliminato puntata 24 novembre: spoiler 12a puntata, ospite e prove

Nella prima serata di oggi, venerdì 24 novembre 2023, andrà in onda su Real Time la nuova puntata di Bake Off Italia al termine della quale scopriremo il nome dell’eliminato. Ormai manca sempre meno e scopriremo il vincitore dell’edizione, non prima però dell’appuntamento odierno. Quale sarà il tema della serata? Quali le prove, gli ospiti, l’eliminato?

Bake Off Italia 2023, eliminato puntata 24 novembre (attenzione, spoiler!)

Alla conduzione del talent culinario troveremo come sempre Benedetta Parodi. L‘eliminato di Bake Off Italia di stasera si unirà all’ultima uscita dal tendone, Giovina. Tema dell’appuntamento sarà il relax, anche se i nostri aspiranti pasticceri non avranno neppure il tempo di rilassarsi.

Sono sei i concorrenti rimasti in gara e che si sfideranno nel corso della puntata che vedrà come giudice speciale Fulvio Marino. Spazio ovviamente alle varie prove: la prima prova creativa richiederà la realizzazione di un calzone ripieno seguendo le dritte di Fulvio Marino, il re dei lievitati. Al termine, i calzoni realizzati con un ripieno a piacere saranno sottoposti al severo giudizio di Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Fulvio Marino.

La seconda prova tecnica vedrà la realizzazione di macaron di hamburger. Sarà chiesto loro di ricreare l’atmosfera di un sabato sera tra amici all’interno di un fast food. I concorrenti dovranno realizzare ben tre piani di cheeseburger, uno per ciascun giudice sostituendo il panino con un mega macaron, mentre il formaggio Cheddar e la carne andranno ricreati con un impasto dolce e cremoso.

Spazio alla terza prova a sorpresa che si baserà sulla creazione della Gravity Cake: si tratta di un dolce scenografico, con una cascata di caramelle che scende verso la base oppure una colata di cioccolato.

Solo al termine delle tre prove conosceremo il nome dell’eliminato ma prima il grembiule blu: Gabriele. Ad essere eliminato da Bake Off Italia sarà invece Giovanni.