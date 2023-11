Questo venerdì 17 novembre 2023, su Real Time andrà in onda una nuova puntata di Bake Off Italia 2023, al termine della quale conosceremo l’eliminato dell’appuntamento odierno. Il cerchio inizia a stringersi sempre di più. Sono sette i concorrenti giunti finora. Se nella precedente puntata non c’è stato alcun eliminato, stasera scopriremo invece chi abbandonerà il talent.

Bake Off Italia 2023, eliminato puntata 17 novembre (attenzione, spoiler!)

Il tema della puntata di oggi di Bake Off Italia 2023 sarà la zona di “S-comfort”. Tre le prove che saranno chiamati ad affrontare. Si parte dalla prima prova creativa: in 100 minuti i concorrenti di Bake Off Italia dovranno realizzare la classica Torta della Nonna, con la crema desiderata ma con la presenza dei pinoli come requisito fondamentale, insieme al fatto che dovrà essere realizzata in verticale.

La seconda prova tecnica si basa sulla realizzazione della Cassata Siciliana in 140 minuti di tempo e senza guardare la ricetta. Al termine, i concorrenti saranno giudicati da Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Scopriremo così chi sarà al primo posto della classifica.

La terza prova sorpresa si basa sulla realizzazione della Torta Mega Fetta, ovvero un dolce dalle grosse dimensioni, composto da sette spicchi colorati con l’impiego di un ingrediente “scomodo” in pasticceria.

Spazio quindi al verdetto. Al termine delle tre prove i giudici saranno pronti ad emettere il verdetto relativo al Grembiule Blu della prossima puntata che sarà conquistato da Giovanni, mentre il nuovo eliminato di Bake Off Italia 2023 sarà Giovina.