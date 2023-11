Bake Off Italia 2023, eliminato con colpo di scena 10 novembre: spoiler decima puntata, le prove

Stasera, 10 novembre, andrà in onda su Real Time la decima puntata di Bake Off Italia 2023, durante la quale scopriremo chi sarà il nuovo eliminato. Alla conduzione del talent show più dolce della televisione italiana, ci sarà Benedetta Parodi, la quale dalle 21.20 ci terrà compagnia per una serata davvero speciale.

Bake Off Italia 2023, eliminato puntata 10 novembre (attenzione, spoiler!)

Il tema centrale della decima puntata di Bake Off Italia sarà la sincerità e vedrà un finale davvero imperdibile. Dopo l’eliminazione di Davide, sono in sette i concorrenti ancora in gara. La finalissima del programma si avvicina sempre di più ed anche la tensione cresce.

Nel corso della puntata di stasera, gli aspiranti pasticceri amatoriali saranno impegnati nell’elezione del re dei giudici dell’edizione, ma il vero colpo di scena riguarderà l’eliminato, il cui verdetto lascerà tutti a bocca aperta.

La prima prova creativa vedrà i concorrenti impegnati nella realizzazione di un dolce della tradizione francese: la Galette De Rois.

La seconda prova tecnica sarà una delle più impegnative e si baserà sulla realizzazione di una torta moderna, stratificata con un biscuit alle noci pecan e cannella, mentre all’interno vi è una composta di mele renette, cannella e un liquore alla mela oltre ad una mouse leggerissima base yogurt, infine la famosa glassa a specchio in superficie.

La terza prova a sorpresa si baserà sulla realizzazione della torta a ritratto. I concorrenti rivedranno i loro affetti prima di cimentarsi nell’ultima sfida.

In merito al giudice più votato, il premio di “Il Fagiolone d’Oro 2023” di Bake Off Italia andrà a Ernst Knam. Il Grembiule Blu della prossima puntata sarà Tommaso. Ad essere eliminato sarà… nessuno! Sarà proprio questo il colpo di scena della puntata.