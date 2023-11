Stasera 3 novembre, andrà in onda su Real Time la nuova puntata di Bake Off Italia 2023: chi sarà eliminato? In questo articolo potrete scoprire in anteprima il concorrente che sarà destinato a lasciare per sempre il tendone. L’appuntamento con la nona puntata del talent show culinario più dolce della tv è fissato alle ore 21.20 circa. Alla conduzione, come sempre, ritroveremo la padrona di casa Benedetta Parodi.

Bake Off Italia 2023, eliminato puntata 3 novembre (attenzione, spoiler!)

Sono otto i concorrenti ancora in gara a Bake Off Italia 2023 e tra loro oggi ci sarà il nuovo eliminato. Non solo: gli aspiranti pasticceri affronteranno stasera delle prove particolari che rappresenteranno tre differenti viaggi, tema centrale del nuovo appuntamento.

La prima prova creativa sarà un viaggio indietro nel tempo, nel quale i concorrenti andranno a realizzare la torta più antica del mondo: l’austriaca Linzer Torte. Per farlo avranno 90 minuti di tempo.

La seconda prova tecnica vedrà i concorrenti in Nuova Zelanda per la realizzazione della Pavlova, torta realizzata nel 1926 in onore della ballerina Anna Pavlova. Scopriremo chi riuscirà a cavarsela senza commettere errori, conquistando il primo posto pur non vedendo il dolce originale.

Infine, spazio all’ultima e terza prova a sorpresa, ovvero la realizzazione della Torta Pianeta. In questo caso, a giudicare le torte saranno degli assaggiatori speciali, ovvero dei bambini. In generale non mancheranno i tre classici giudici del programma.

Al termine delle tre prove sarà eletto il nuovo Grembiule Blu che otterrà dei vantaggi nella prossima puntata e che andrà al 22enne Gabriele. A rischiare l’eliminazione saranno: Davide, Roberta e Giovanni. Alla fine però, l’eliminato della nona puntata sarà Davide.