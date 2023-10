A poche settimane dalla fine di questa edizione di Bake Off Italia 2023, ecco che si avvicina la nuova puntata durante la quale scopriremo l’eliminato che uscirà definitivamente dalla gara. Questa sera, venerdì 27 ottobre, sarà la volta di un nuovo appuntamento su Real Time a tema “Dolci delle feste”: ecco di seguito chi saranno gli ospiti della puntata odierna e tutte le anticipazioni su prove ed eliminato di Bake Off Italia 2023.

Bake Off Italia 2023, eliminato puntata 27 ottobre

Dopo l’inaspettata uscita di scena di Zhao Xi, chi sarà il nuovo eliminato di Bake Off Italia 2023 di oggi 27 ottobre? Prima di scoprire le prove del nuovo appuntamento, ecco chi saranno gli ospiti della serata: Fulvio Marino ed i Me contro Te.

Per la prima prova creativa, i concorrenti ancora in gara si ritroveranno a lavorare in gruppo per la realizzazione dei classici dolci di carnevale, tra Chiacchiere, Struffoli e altro ancora.

Nella seconda prova tecnica si tornerà a lavorare individualmente e il tema sarà l’Uovo di Pasqua: i concorrenti dovranno realizzare un pulcino per decorare l’uovo, usando la pasta di zucchero. La prova vedrà la presenza del primo ospite, Fulvio Marino.

Infine, terza prova a sorpresa a tema Halloween durante la quale arriveranno i Me contro Te, i quali sono stati in Transilvania per realizzare il loro film, oltre a portare dei souvenir da usare come decorazione dei dolci.

Al termine delle tre prove Davide si aggiudicherà il Grembiule Blu mentre l’eliminato tra Giovina, Irene e Giovanni sarà Irene.