Questa sera, venerdì 20 ottobre, andrà in onda la settima puntata di Bake Off Italia 2023, il talent culinario più dolce del piccolo schermo. Cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo appuntamento? Chi sarà l’eliminato? E soprattutto quali saranno le prove? L’appuntamento, come sempre, andrà in onda su Real Time, a partire dalle ore 21.10 circa.

Bake Off Italia 2023, eliminato puntata 20 ottobre

Sarà Benedetta Parodi a condurre la settima puntata di Bake Off Italia 2023 che avrà come tema “Dolce Natura”. I tre giudici, Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, saranno affiancati stasera da un ospite speciale, ovvero Fulvio Marino. L’esperto di lievitati avrà il compito di giudicare i pan brioche che dovranno essere riempiti a discrezione dei concorrenti sfruttando i prodotti della propria regione

La prima prova dovrà svolgersi in 105 minuti di tempo. Spazio poi alla seconda prova tecnica, nel corso della quale i concorrenti dovranno realizzare una Rainbow Cake da farcire con un frosting alla vaniglia e limone. Agli aspiranti pasticceri però sarà richiesto di ottenere i colori in maniera naturale, poiché il tema della puntata è green.

Prima della terza prova a sorpresa, uno dei concorrenti annuncerà il ritiro da Bake Off Italia. Si tratta di Xi, la quale per via di problemi di famiglia non potrà proseguire la sua avventura nel programma. La terza prova prevede la realizzazione di una Torta Fiorita.

Al termine delle tre prove possiamo sarà comunicato il nuovo Grembiule Blu, ovvero Danila; l’eliminato della puntata di Bake Off Italia di oggi 20 ottobre? Nessuno! Dopo l’addio di Xi tutti e nove i concorrenti in gara accederanno direttamente alla prossima puntata.