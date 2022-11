Bake Off Italia 2022, eliminato puntata 25 novembre: chi andrà in finale, streaming e replica

E’ tempo di semifinale a Bake Off Italia 2022, giunto alla sua tredicesima puntata di oggi, venerdì 25 novembre. Quella odierna sarà una puntata particolarmente importante. Dopo aver scoperto i semifinalisti nel precedente appuntamento, stasera conosceremo i concorrenti che ufficialmente accederanno all’ultima puntata. Chi sarà eliminato?

Bake Off Italia 2022, tredicesima puntata: eliminato e finalisti (attenzione, spoiler!)

Siamo giunti alle battute conclusive del programma culinario Bake Off Italia 2022, in onda con la sua tredicesima puntata nella prima serata di oggi, 25 novembre, su Real Time. Alla conduzione come sempre ci sarà Benedetta Parodi, mentre avranno un ruolo decisivo i tre giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara.

Subito in apertura di puntata la padrona di casa svelerà le condizioni della prima prova creativa e chiederà a Margherita di aprire la busta blu che ha conquistato nella precedente puntata. Sarà lei a scegliere il dolce da rivisitare in chiave moderna ed assegnarlo ad un collega che a sua volta ne assegnerà uno ad un altro concorrente. Si tratta di dolci proposti nel corso delle precedenti puntate dai giudici.

La seconda sfida tecnica si baserà sulla pasticceria realistica e richiederà l’impiego del mattarello. Ultima prova, quella a sorpresa, sarà particolarmente difficile in quanto i pasticceri dovranno realizzare una torta nuziale, la wedding cake di almeno tre piani in 200 minuti di tempo.

Alla fine della puntata giungerà il verdetto che decreterà eliminato da Bake Off Italia Leo. Ecco chi saranno invece i finalisti di Bake Off Italia 2022: Ginevra, Chiara, Margherita e Davide.

Replica e streaming

La puntata di venerdì 25 novembre è già disponibile su Discovery+, in streaming solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata si sbloccherà e sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma ma per un breve periodo mentre gli abbonati potranno vedere già il prossimo episodio.

La replica della puntata di Bake Off Italia 2022 andrà in onda su Real Time sabato 26 novembre 2022 alle 19:30; domenica 27 novembre 2022 alle 13:55; lunedì 28 novembre alle 17:20.