Bake Off Italia 2021, eliminato puntata 3 dicembre (spoiler), prove e info streaming

Ancora qualche settimana e poi anche Bake Off Italia 2021 giungerà al termine di questa nuova stagione. Oggi, venerdì 3 dicembre, andrà in scena una puntata super colorata dedicata alle spezie del Natale. Cosa accadrà nella 14esima puntata condotta come sempre da Benedetta Parodi? Di seguito scopriamo tutte le novità e le anticipazioni di oggi 3 dicembre (attenzione: SPOILER!)

Bake Off Italia 2021, anticipazioni puntata 3 dicembre

Dopo l’eliminazione di Enrico nella precedente puntata, in questo nuovo appuntamento di Bake Off Italia sono rimasti cinque aspiranti pasticceri a doversela vedere con le varie sfide, giudicate come sempre dai tre severi giudici.

La prima prova illustrata dalla padrona di casa consisterà nel saper ricreare uno dei cinque dolci della tradizione italiana che si trovano sul bancone, sostituendo la spezia principale con un’altra. Daniela, che ha conquistato il Grembiule Blu nella precedente puntata, potrà scegliere per prima il dolce da realizzare.

Si prosegue con la seconda prova tecnica i concorrenti dovranno realizzare il dolce realizzato da Ernst Knam ossia i cappellini di Babbo Natale. Roberto sarà il migliore.

Infine terza prova con Clelia d’Onofrio insieme alla vincitrice di Bake Off Grecia 2018, Venia Flessa che mostrerà come realizzare la Baklava Natalizia.

Al termine della puntata, a guadagnarsi il Grembiule blu sarà Roberto, mentre l’eliminato ad un passo dalla semifinale di Bake Off Italia 2021 sarà Simone Meli.