Il talent più dolce del piccolo schermo, Bake Off Italia, è giunto alla sua tredicesima puntata, in onda nella prima serata di oggi, venerdì 26 novembre, su Real Time. Alla conduzione ritroveremo Benedetta Parodi che sarà come sempre affiancata dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio (Attenzione: SPOILER!).

Bake Off Italia 2021, anticipazioni puntata 26 novembre

Cosa vedremo nel corso della nuova puntata di oggi di Bake Off Italia? Intanto i concorrenti ancora in gara torneranno a cimentarsi con una serie di prove sempre più difficili. L’attenzione sarà concentrata sui dolci dell’Italia e questo porterà gli aspiranti pasticceri a compiere un viaggio alla volta di Portofino.

Una volta giunti in Liguria, Daniela, Roberto, Peperita, Simone, Lola e Enrico si cimenteranno nella preparazione di un vassoio per l’aperitivo. Non solo: spazio anche ai cannoli e al tiramisù, ma alla fine un clamoroso colpo di scena lascerà senza parole Daniela.

Passiamo adesso alle prove: nella prima creativa saranno chiamati a realizzare un aperitivo elegante. Ospite sarà lo chef Roberto Villa che mostrerà la sua creazione alla quale ispirarsi.

Nella seconda prova Peperita sarà impossibilitata a partecipare a causa di un temporale. Il tema sarà il tiramisù. I concorrenti dovranno preparare due differenti forme del dolce da presentare insieme. La prova sarà vinta da Roberto.

Nella terza e ultima prova tornerà anche Peperita. Clelia si presenterà con un vassoio di cannoli siciliani. I concorrenti dovranno preparare la Bazooka Cake, ossia un cannolo gigante con all’interno diversi cannoli siciliani, il tutto in 100 minuti prima di conoscere il nuovo eliminato.

Il grembiule blu sarà guadagnato da Daniela mentre tra Lola ed Enrico a lasciare Bake Off Italia sarà il 39enne!

Replica e streaming

La puntata in onda stasera di Bake Off è già disponibile su Discovery+ solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time sarà visibile anche gratuitamente nella pagina dedicata al programma.

La replica di Bake Off Italia 2021 andrà in onda sabato 27 novembre 2021 alle 19:45; domenica 28 novembre 2021 alle 13:45; lunedì 29 novembre alle 16:35 su Real Time.