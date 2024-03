Bacio tra Giuseppe e Beatrice: scatta il limone “nascosti” dalle telecamere 

Dopo aver confermato di voler solo un’amicizia, tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, proprio stanotte, c’è stato un passionale bacio lontani dagli occhi indiscreti del Grande Fratello.

Appartati in giardino, i BeaBaldi si sono lasciati andare alle emozioni ed è scattato un lunghissimo bacio che ha letteralmente fatto impazzire i fan.

E se il trasporto emotivo di Beatrice è sincero e istintivo, i fan della rossa hanno ancora molti dubbi sul comportamento di Giuseppe: effettivo interesse oppure assettata voglia di finale?

Ecco il VIDEO:

— Anche meno like a vergin 60% 34% 34% 33%54% (@Silviatrev1) March 20, 2024

Ma il modo in cui lei corre ci prego … Lei non vedeva l’ora #beabaldi pic.twitter.com/Gyg3YI7vml

PER PIACERE IL LANCIO DEI MICROFONI

Mi sveglio questa mattina, e scopro che Bea ha fatto la pazza kamikaze e si è nascosta sotto il bancone del bar in piscina, con G, e si è fatta richiamare perché non aveva il microfono

Provate a non chiamarla ✨LA CONCORRENTE✨ #grandefratello #Luzzers #salottogf #beaux #luzzini pic.twitter.com/gq2pVadt27

— Beatrice Luzzi Stan Account 66% (@teschio_22) March 20, 2024