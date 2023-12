Dietro ogni avvenimento nella Casa del Grande Fratello, c’è sempre lo zampino degli autori, che tra dritte e richieste ben precise riescono a dare vita al programma, motivando e, talvolta, instradando i concorrenti a percorrere determinati sentieri piuttosto che altri. Sono loro, insieme alla psicologa, ad accogliere anche gli sfoghi dei gieffini, consigliandoli nel modo migliore possibile.

Gli stessi autori del Grande Fratello, tuttavia, sono anche chiamati a ricordare ai concorrenti le regole del programma. Per questo, prima di ogni puntata tendono a ricordare, soprattutto ai nuovi arrivati, quale sarebbe il modo giusto di comportarsi durante la diretta.

E’ quanto trapelato dalle parole di Paolo Masella, riprese anche dai colleghi di Biccy.it, che parlando con Greta Rossetti le ha dato alcune dritte rispetto alle richieste specifiche degli autori prima di ogni puntata. Ed alcune di queste riguarderebbero proprio il padrone di casa Alfonso Signorini:

Ti chiamano in confessionale anche prima della puntata e ti dicono alcune cose, tipo delle dritte. Ti danno delle informazioni e ti aiutano. Tipo di dicono di non chiamare Alfonso Alfo. […] Poi comunque con il tempo vi abituerete anche a tutte le altre cose della casa e vedrete da soli il resto.

A quanto pare, dunque, Alfonso avrebbe chiaramente chiesto di non essere chiamato con il nomignolo “Alfo”. La Rossetti si è domandata il motivo, dandosi anche la risposta:

Come mai? Forse per una questione di rispetto, visto che in effetti non è bello chiamarlo così in diretta. Comunque va bene e poi capisco anche il motivo quindi ci sta tutta.