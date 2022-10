Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 si è parlato ampiamente del grande disagio vissuto da Marco Bellavia nella Casa del GF vip 7, in seguito al quale ha deciso di abbandonare il reality. Se Ginevra Lamborghini è stata squalificata per le sue parole, Giovanni Ciacci è stato eliminato al televoto flash, “punito” dal pubblico per le medesime motivazioni.

Caso Bellavia a Pomeriggio 5, il commento degli opinionisti

Arianna David, presente in studio, ha condannato l’indifferenza generale vista nella Casa del GF Vip nei confronti di Marco Bellavia, “una grande piaga sociale che va combattuta”. Ad intervenire in studio è stata anche Caterina Collovati che ha definito i Vipponi nella Casa degli “squali”

Ad aggiungere un contributo è stato anche Alessandro Cecchi Paone, in collegamento con il giovane compagno:

Ciacci è entrato per richiamare l’attenzione nei confronti di alcune categorie che sono stigmatizzate per il tipo di malattia che hanno, per il tipo di difficoltà fisica che hanno, e poi volendo parlare di questo non si è accorto che esisteva una persona accanto a lui che aveva un diverso tipo di difficoltà e subiva un diverso tipo di stigma e l’ha completamente ignorato e abbandonato. Quella scena in cui il povero Marco è buttato per terra e sta male e lui passa oltre… non si può essere egoisti sul proprio problema. Ogni problema richiede un appello per l’attenzione ma non sei l’unico che stai male!

“In quella casa è mancato l’ascolto”, ha ribadito Biagio D’Anelli dallo studio. “Sì, ma Giovanni è entrato nella Casa chiedendo ascolto per sé e non ha ascoltato Marco”, ha ribadito Cecchi Paone.

Arianna David ha però voluto aggiungere un altro retroscena:

Stanno attaccando tanto la comunità Lgbt a causa di Ciacci. Allora voglio dire: i cretini ci sono lì come ci sono tra noi. Non devono assolutamente toccare… un casino! Ho letto di tutto sui social… Ci tengo tantissimo a dire che siamo tutti esseri umani, non ci sono categorie. Non esiste che io legga queste discriminazioni, è una vergogna!

Barbara, sbigottita, è intervenuta: “Ma che c’entra? Hai fatto benissimo a dirlo! E poi Ciacci non è stato l’unico eh? Io guardo e ascolto”.

Infine la d’Urso ha voluto lanciare un messaggio direttamente a Marco:

Sicuramente ci sta guardando e quindi gli do un abbraccio enorme e un abbraccio grandissimo. Ha trovato un’Italia che lo ama. Della depressione non sai come uscirne perchè ti sembra un pozzo nero e pensi, ‘come ne esco?’.