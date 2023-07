Amici 23 si rinnova, a partire dal cast di professori. Secondo le indiscrezioni Arisa sarà uno dei volti a lasciare la Scuola televisiva di Maria De Filippi. Le voci sull’addio della cantante erano già trapelate da diverse settimane, ma ora sembrano trovare nuova conferma da una ulteriore indiscrezione rivelata da Dagospia.

Arisa fuori da Amici 23? L’indiscrezione

Arisa fuori da Amici 23 approda nella giuria di The Voice Kids: è questa l’indiscrezione rivelata dal portale di Roberto D’Agostino sul destino lavorativo della cantante.

A quanto pare, dunque, Arisa approderà in Rai in occasione della prossima stagione televisiva, dove sarebbe stata scelta per la giuria di The Voice Kids, la versione del talent show canoro dedicato ai bambini. La cantante prenderebbe il posto dei Ricchi e Poveri.

“Manca solo la firma”, ha aggiunto Dagospia, lasciando intendere l’addio ormai certo di Arisa da Amici 23, prima di un possibile nuovo impegno che la vedrebbe nuovamente all’Ariston dal momento che “sogna un posto in gara a Sanremo 2024”.

In merito agli altro prof di Amici, TvBlog aveva parlato di una mancata riconferma di Raimondo Todaro che tuttavia, intervistato da Qds aveva detto:

La verità è che non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi hanno chiamato. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché mi trovo bene. Amici ti dà la possibilità di fare il tuo lavoro.

Sempre secondo il blog televisivo dovrebbero essere confermati anche Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (questi ultimi due sarebbero praticamente certi).