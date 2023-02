Con Sanremo 2023 alle porte, le sorprese di Amadeus pare non siano ancora finite. Ieri sera, ospite di Porta a Porta, il conduttore e direttore artistico della kermesse si è lasciato andare ad un piccolo spoiler su una super ospite che potrebbe approdare sul palco dell’Ariston nella serata finale del Festival. Sarà una tra Ariana Grande e Britney Spears?

Ariana Grande o Britney Spears a Sanremo 2023? Gli indizi

Per gli amanti della musica pop potrebbe essere un sogno. Eppure proprio Ariana Grande e Britney Spears sono i nomi più in voga in queste ultime ore. Tutta ‘colpa’ di alcuni indizi giunti a mezzo social e non solo.

Nei giorni scorsi Britney Spears ha sorpreso tutti con un post Instagram. Si trattava di una sua foto tratta dalla sua ospitata a Sanremo 2002, quando si esibì sulle note di “I’m Not A Girl Not Yet A Woman”. Ebbene, a pochi giorni dall’esordio del Festival di Sanremo 2023 la reginetta del pop ha deciso di ricordare i vecchi tempi con un eloquente “Coming soon”. Cosa avrà voluto dire? Difficile a dirsi dal momento che ha deciso di chiudere i commenti al post.

Nel frattempo però c’è anche un altro indizio, questa volta giunto direttamente da Amadeus. A quanto pare per la serata finale di Sanremo 2023, oltre ai Depeche Mode (grazie Ama!) potrebbe approdare anche… Ariana Grande!

Proprio così. Ospite di Porta a Porta, incalzato dal padrone di casa Bruno Vespa, Amadeus si è lasciato andare ad un possibile spoiler:

Posso dire solo una cosa. Gino Paoli sarà sabato sera. Hai saputo dei Depeche Mode, che torneranno a Sanremo dopo più di 30 anni. Ci sarà un’altra piccola sorpresa sempre sabato sera. Piccola solo perché non posso dirti di chi si tratta, è una donna. È una grande donna, per me è una grande donna.

E se fosse vero l’indizio dei giorni scorsi svelato da Fiorello a Viva Rai2? Lo showman aveva annunciato una super ospite spoilerando: “Ha origini italiane ma non è Lady Gaga”. Ariana, di fatto, sembrerebbe corrispondere a pennello alla descrizione.