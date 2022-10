Antonino Spinalbese irrequieto più che mai. “Tu sei innamorato, perché non lo vuoi ammettere?” ha affermato Luca, riferendosi all’interesse di Spinalbese nei confronti di Ginevra Lamborghini: “C’è una persona fuori dal GF Vip che ti piace”.

Antonino, dopo aver capito il riferimento del compagno di avventura, precisa: “Ginevra? Ginevra se non l’avessi conosciuta qua magari fuori non l’avrei mai conosciuta”. Poi aggiunge:

Io mi sono chiesto: “Che tipe ci sono?”, non è che devo andare al sodo eh! Ma l’idea che ci fossero delle ragazze mi dava quell’aspettativa… Adesso, siccome è lunghissimo questo percorso, una volta che esco io ritorno alla mia vita. Certo, la incontrerò ancora Ginevra ma io non è che ragiono come i ragazzini, c’ho una famiglia io. Se avessi avuto più tempo sarebbe nata senza dubbio una bella amicizia.

Antonino ammette la mancanza di stimoli e interesse nella Casa e, la presenza di una figura femminile, gli avrebbe dato sicuramente una spinta in più per sopportare la reclusione “forzata”.

Una cosa è certa: Antonino da quando Ginevra è andata via ha perso il “focus” (e sicuramente era anche più simpatico prima, ammettiamolo).

Luca:”Ma ancora menti. Tu sei innamorato di una persona che è fuori” Nino:”Ginevra? L’ho conosciuta per due settimane, fuori continuerò. Non sono un bambino, ho una famiglia e più avanti si vedrà.”

Nino avrebbe proprio bisogno di Ginevra oltre per quello che c’è tra loro per la spensieratezza e leggerezza che riusciva a dargli, come lo capiva quando sentiva la mancanza della figlia.

In quella casa in pochi lo capiscono per il resto é circondato da tossicità #gintonic

— Cohen (@fracohen) October 15, 2022