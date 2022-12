Antonino Spinalbese non riesce a dimenticare Ginevra Lamborghini. Ieri nella Casa del Grande Fratello Vip, l’ex di Belen ha avuto un nuovo confronto con Oriana Marzoli, mettendo le cose in chiaro.

Antonino non dimentica Ginevra: precisazioni con Oriana e confidenze

“Non è che ti comporti male, però parli di sensibilità ma a volte non ce l’hai. Quando mi stavi dando i baci sul viso, ho detto “quello non lo fai se una persona non ti interessa”. Pensavo di interessarti veramente”, ha esordito Oriana.

La venezuelana ha aggiunto:

Mi ha dato fastidio vedere che per una cosa che ho sbagliato, mi hai fatto capire che mi faccio film. Sono stata una donna a non dire nulla, altre l’avrebbero fatto. Anche se mi sembri un ragazzo top, a me piaci per come sei fatto. La sensibilità che chiedi devi averla per le altre persone.

Antonino Spinalbese ha fatto delle precisazioni ma non ha chiuso totalmente la sua porta:

Non ho mai detto che non mi interessi. Dì la verità. Non ti sembra che sia andata troppo avanti velocemente? Io di mio sono così, sono un ghiaccio. Poi se mi lascio andare non lo sono più. Ho messo tutto in chiaro, all’inizio specificando anche quello che ero, le mie paure. Sono il primo che quando commette un errore non ci gira intorno. Abbiamo tutto il tempo del mondo, se sono rose fioriranno. Non abbiamo il bisogno di creare qualcosa che non esiste, io sarò il primo felice di avere una donna.

Successivamente Antonino, così come riportano i colleghi di Biccy.it, si sarebbe lasciato andare a delle confessioni tirando in ballo anche Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini: