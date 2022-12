Stanotte Antonino Spinalbese si è dichiarato a Ginevra Lamborghini e, per un uomo introverso come lui, questo tipo di atteggiamento delinea i contorni di un conclamato interesse nei confronti della ex compagna d’avventura rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip solo per una settimana.

Potrebbe non essere bella ma a mio parere è bellissima. Quando lei è andata via, il fatto che io abbia legato con lei per così poco, da parte mia l’ho detto in diretta, lei per me qua dentro è stata un paracadute, un salvagente.

Nell’esatto momento in cui lei va via la tua testa va a pensare a cosa le può accadere sapendo che è una ragazza è molto sensibile, e dall’altra parte pensi a cosa farai tu qua dentro senza…

Io, che sono determinato su tutto ciò che volevo, mi sono detto: “parlare di lei sicuramente farà bene a lei ma anche a chi non l’ha conosciuta”. Ad un certo punto quando io stavo capendo che questo modo di comunicare funzionava, io sapevo che stavo rompendo i coglion* e stavo facendo qualcosa… era certo che lei avrebbe avuto un’altra opportunità e così è stato.

Io sono contentissimo. Il fatto che lei fosse fidanzata a me faceva piacere perché non si fraintendeva nulla… il problema nasce quando questo affezionarmi mi ha portato a pensare. Ho iniziato io stesso a metterla alla prova ma non con cattiveria.