Che il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sia decisamente “tossico” è un dato di fatto. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip la coppia ha litigato e non ha ancora fatto la pace.

Stanotte Edoardo, riportando alcuni fatti ad Oriana Marzoli, che facevano riferimento a delle dinamiche accadute ben prima dell’ingresso della venezuelana, ha apostrofato la fidanzata come “zoccol*”.

Raccontando del breve avvicinamento ad Antonino Spinalbese (per farlo ingelosire), Edoardo ha esclamato:

Signori, questo ragazzo ha davvero commentato gli atteggiamenti della persona che dice di amare apostrofandola come una donna di facili costumi (lei alcune ore prima faceva le smorfie alle sue spalle durante un momento di sconforto).

Ora pretendo che i Donnalisi (i fan “mansueti” che ci riempiono di insulti dal giorno zero) provino ancora a difendere questa relazione.

Edoardo.D: “Io adesso ora come ora non ho quella spinta verso di lei che ho avuto tutte le altre volte, e quindi per me è un bruttissimo segno”

🕯🕯🕯LA SVEGLIAZIONE DI EDOARDO SU ANTONELLA 🕯🕯🕯#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/LALN8czrmH

— soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 14, 2022