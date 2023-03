Per Antonella Fiordelisi, oggi è stato il primo giorno nella Casa del GF Vip senza la presenza di Edoardo Donnamaria. Il giovane è stato squalificato nella puntata di ieri per via di alcune sue affermazioni aggressive diventate ormai imperdonabili. L’influencer salernitana da oggi ha di fatto iniziato il suo percorso in solitaria nella spiatissima Casa di Cinecittà.

Antonella parla di Donnamaria

Antonella si è ritrovata a sfogarsi tra le lacrime per l’assenza di Edoardo Donnamaria, e rivolgendosi all’ex Vippone, in lacrime, ha commentato tra sé e sé:

Mi dici come devo fare? Come faccio a stare tranquilla qua? Ti amo, mi manchi… mi manchi tantissimo!

Proprio la sua uscita ha confermato l’amore che l’influencer prova nei suoi confronti. Nel corso della giornata, la Fiordelisi si è ritrovata a sfogarsi anche con Nikita:

Mi sembra vuota la Casa senza Edoardo. Ci passavo un sacco di tempo. Chissà che sta facendo. Meglio litigare con lui che non vederlo e non averlo più.

Nikita le ha ricordato che “esiste ancora, c’è ancora”. Antonella ha proseguito nel suo flusso di pensieri dedicati ad Edoardo:

Chissà che fa fuori, e come ha avuto… come ha preso il contatto con l’esterno, se sta con il padre o con la madre… Starà bene spero fuori…