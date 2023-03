Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal reality show dopo l’ennesima sfuriata nei confronti di Antonella Fiordelisi.

In questi mesi siamo già intervenuti per condannare certi atteggiamenti fuori controllo e anche il vostro linguaggio volgare, le parolacce sono un problema per chi le ascolta. Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. Le conseguenze sono inevitabili, sei squalificato dal gioco. L’ultima volta che ci siamo visti io ti avevo detto esci se non ce la fai più.