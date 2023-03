Stasera c’è Cattelan si è trasferito nella Casa del GF Vip. Curiosa incursione, quella andata in scena con protagonisti Alessandro Cattelan ed il suo ospite Lino Guanciale, i quali hanno finto di prendere parte ad una fiction per poi intrufolarsi nella spiatissima Casa di Cinecittà. E ad essere citati sono stati proprio alcuni dei protagonisti del reality, da Antonella a Donnamaria.

Il padrone di casa del programma Rai ha ironizzato in modo particolare sulla popolarità di alcuni Vipponi: Antonella, Alberto, Nikita, ma anche la prima finalista Oriana, Donnamaria, la Murgia e Sarah Altobello.

Fingendo di stare girando una fiction Rai, si sono calati nei panni di un fantasma a caccia di una casa da infestare, con l’aiuto di un fidato agente immobiliare. E dove sono andati a finire? Esattamente nella Casa del GF Vip:

Oh! Questa casa a me sembra di averla già vista. Questa è una stanza in condivisione, una casa in cui ci sono coinquilini famosissimi. Tipo? Pensi che qui ci hanno abitato Alberto De Pisis, Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli. Insomma gente… mamma mia! Poi c’è anche Nicole Murgia, Sarah Altobello, Edoardo Donnamaria. L’ho convinta? Veramente? Allora facciamo una firmettina qui. E’ stato facile, sa perchè? Perchè noi non vendiamo incubi ma solide realtà.