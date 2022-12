Mancano pochi giorni al ritorno nella Casa del GF Vip di Ginevra Lamborghini, ed alla vigilia della fine della sua quarantena, la sorella di Elettra ha commentato quello che accadrà tra lei ed Antonino, cosa pensa di Spinalbese, di Antonella e Donnamaria e di Oriana. Ne ha parlato nel corso del suo recente intervento a Casa Chi.

Ginevra Lamborghini si prepara a fare ritorno nella spiatissima Casa del GF Vip e riprendere il discorso interrotto con Antonino Spinalbese ma ha subito voluto fare chiarezza: non si dichiarerà all’ex compagno di Belen Rodriguez. Ecco quali sono state le sue parole:

Io ho accettato di entrare e ci tengo a precisare che voglio rientrare con quella stessa leggerezza con la quale sono entrata nelle prime due settimane. Ho sicuramente dei rapporti che ho lasciato un po’ in sospeso e che mi piacerebbe in questa settimana – anche perchè siamo vicini alle feste – portare un po’ di leggerezza, di stare bene come stavamo nelle prime settimane. Perché io vedo che i ragazzi litigano, bisticciano. Ci sono dinamiche all’interno, cosa che quello che ho vissuto io nelle prime due settimane ancora non c’era, quindi è un nuovo modo di vivere la Casa.

L’intento, dunque, è unicamente quello di far entrare in Casa un po’ di leggerezza e di risate:

Ma quindi, come sono rimasti i rapporti con Antonino? E quale sarà la sua reazione con Oriana?

Con Antonino sicuramente riprenderemo la nostra conoscenza, la nostra amicizia. Se posso essergli di supporto benvenga. Vediamo di dargli una raddrizzatina, ma non vado a prendere niente.

Io apprezzo tanto il dialogo. Quando attacco è perché davvero non riesco a contenere la situazione perché sfocia in un momento di violenza verbale o non. Ma non penso che sia il caso con Oriana perché comunque è una donna che vuoi o non vuoi, io non ho nulla da dirle in negativo, nel senso che anche io nella vita ho sicuramente provato ciò che ha provato lei con Antonino.

Se io e Antonino abbiamo un’intesa mentale? Penso che sia vero, abbiamo un’intesa mentale, è innegabile. Un po’ come Micol e Tavassi. Non sapremo mai se saranno una coppia ma adoro questi rapporti speciali, unici. Sono rari. L’intesa mentale c’è stata sempre. Magari è troppo grande dire amicizia. Affinità? Non si sa.