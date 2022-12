Il prossimo lunedì entrerà nella Casa del GF Vip Ginevra Lamborghini, non chiaramente come concorrente. Dopo la sua squalifica per i fatti di bullismo contro Marco Bellavia, la sorella di Elettra ha continuato ad essere una delle protagoniste del reality. Adesso potrà tornare dove tutto è iniziato ma in qualità di “ospite” speciale.

Ginevra Lamborghini e le sue parole su Marco Bellavia

Nel frattempo è stata intervistata da Casa Chi, nella puntata registrata presumibilmente lo scorso martedì (dal momento che veniva annunciata l’uscita del settimanale Chi per il giorno seguente), proprio dopo l’ultima puntata del GF Vip. Anche per tale ragione non troviamo alcun riferimento diretto al recente tweet di Marco Bellavia che si è detto deluso del ritorno di Ginevra nel reality.

Ancora una volta, parlando di Marco Bellavia, Ginevra ha destinato parole decisamente positive nei confronti dell’ex Vippone, ignara di quello che avrebbe poi detto di lei nelle ore successive:

Io con Bellavia mi son chiarita, praticamente da subito, quando abbiamo avuto il confronto in studio è stato molto bello e toccante. Ci siamo avvicinati sempre di più nel corso delle settimane. E’ un uomo che mi ha fatto piacere riscoprire ulteriormente perché era una persona molto positiva, per quel poco che lo conosco. Non ha mai parlato male di nessuno e per me è questo l’importante.

Successivamente ha anche parlato del rapporto tra Bellavia e Pamela:

Il rapporto tra Bellavia e Pamela Prati? Lo sapete, io ero molto protettiva nei confronti di Pamela. Sono contenta nel vedere che tra di loro c’è una bella intesa. Non chiedo molto ma guardo e li vedo contenti e sereni.

Bellavia avrà il coraggio di dire in diretta ciò che pensa di Ginevra e del suo ritorno nella spiatissima Casa?