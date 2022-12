Dopo aver ridimensionato il suo malessere al GF Vip, parlandone di recente nello studio di Pomeriggio 5 (ma ignorando l’argomento ‘bullismo’), Marco Bellavia si dice “allibito e incredulo” dal ritorno nella Casa (come ospite) di Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra, come sappiamo, era stata squalificata proprio per via del bullismo nei confronti di Bellavia, che però l’aveva perdonata pubblicamente.

Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip, Marco Bellavia deluso

L’ex Vippone ha deciso di accettare le scuse di Ginevra Lamborghini ma solo dopo alcuni giorni dall’annuncio di Signorini in diretta al GF Vip in merito al rientro in Casa della ragazza, ha deciso di dire la sua in merito.

Oltre ad esprimere il suo punto di vista in una Instagram Story, Marco Bellavia si è espresso anche su Twitter chiedendo il parere dei suoi follower:

Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso…

Su quanto detto e fatto da Ginevra (e da altri Vipponi) nei confronti di Bellavia si è ampiamente discusso e condannato non solo in tv. Adesso però non tutti si sono detti dalla parte di Bellavia. Il motivo? Secondo alcuni follower in risposta al suo tweet, adesso l’ex Vippone ci starebbe marciando un po’ su. Ecco una serie di commenti al suo post su Twitter:

“Ecco come cavalcare l’onda e dimostrare che tutta la tua vicenda era alquanto premeditata. Incredibile cosa ti porta a fare l’eccessivo bisogno di attenzioni…mi dispiace per te Marco, per come hai mal gestito i tuoi traumi, le tue insicurezze e questa opportunità televisiva”. “Ma a cosa giochiamo però? Prima perdoni Ginevra davanti tutta Italia, ci fai foto e video dove ridete e scherzate. E ora scrivi questo? Lei è stata squalificata per una frase infelice, ma intanto è rimasta in casa gente che ti ha davvero bullizzato. Sono passati due mesi basta”. “Caro Marco può essere contrariato e deluso però non andarle contro così! Ci stai un po’ marciando! Perché non l’hai detto in studio davanti a tutti quando Alfonso lo ha annunciato??”. “Mi dispiace non sono d’accordo con te,“ il perdono fa parte della mia vita” è una tua frase che a quanto pare, ad oggi non era vera. Trovo di cattivo gusto alimentare ancora odio verso quella ragazza quando ci sono tanti tuoi ex compagni che hanno fatto di peggio e sono ancora lì”.

Chiaramente ci sono anche i suoi sostenitori, i quali hanno condiviso la stessa delusione auspicando in un suo, a loro dire più meritevole, ritorno nella Casa. Marco esprimerà la stessa delusione anche davanti al padrone di casa o resterà un pensiero esclusivamente social?