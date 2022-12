Fabrizio Corona citato da Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip? Così pare… durante una conversazione con il fidanzato Edoardo Donnamaria, l’ex di Lenticchio ha citato un amico speciale che avrebbe potuto rimettere le cose in “ordine”.

Antonella Fiordelisi cita Fabrizio Corona? “Non sai che combinava…”

Antonella Fiordelisi, per l’esattezza, parlava dello scontro avuto con Daniele Dal Moro, svelando di avere, fuori dalla Casa del GF Vip, amici importanti che potevano letteralmente “sbranare” il gieffino:

Io nella vita fuori ho degli amici che se lo sbranavano. Ti dico solo F C (Fabrizio Corona?)… non sai che combinava se mi rispondeva così, fidati di me… tipo una rissa.

FC citato da Antonella Fiordelisi potrebbe essere Fabrizio Corona? Per il popolo di Twitter la risposta è sì. Lei in passato, per non farsi mai mancare niente, è stata paparazzata anche con Carlos, figlio di Fabrizio e Nina Moric.

Ecco il video e le supposizioni delle mie superstar di Twitter.

gli account che 2 mesi fa hanno chiesto la squalifica di ginevra adesso dove sono? ah giusto con gli altri non è lo stesso #gfvip #gintonic pic.twitter.com/vBKuPTSjFx — (@ginnysworld_) December 10, 2022