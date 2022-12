Mimma Fusco, la compagna (o ex?) di Attilio Romita commenterà anche stasera ciò che accade al GF Vip? Il Vippone, come sappiamo, è in nomination e rischia di dover lasciare definitivamente il programma. Un rischio di cui la compagna sarebbe ben conscia ma che pone un’altra domanda: nel caso in cui dovesse uscire proprio il giornalista, la donna sarebbe pronta a riaccoglierlo a casa?

Mimma Fusco, la compagna di Attilio Romita ferita: il suo ultimo post

Nelle ultime ore ‘Mimmuzza’ è intervenuta ancora su Twitter facendo un po’ di modifiche. Intanto ha ricambiato la foto profilo: via lo scatto che ritraeva Attilio in compagnia di Sarah Altobello, mentre erano stesi sul divano.

Dopo aver dato sfogo a tutta la sua rabbia, Mimma Fusco ha voluto scrivere un “ultimo post” che sa tanto di decisione finale in merito al rapporto con l’ex mezzobusto del Tg1:

Ultimo post: avevo aperto il profilo per sostenere il mio compagno in questa esperienza. Dopo quanto accaduto, non avevo altro canale di comunicazione rapido per fargli arrivare il mio disappunto. Non sono in cerca di visibilità, né approvazione. È una reazione da donna ferita.

Una reazione che è stata certamente ben compresa anche da alcune Vippone dentro la Casa, tra cui Wilma Goich e Patrizia Rossetti.

