“Attilio? Lo ribalterei!”, l’avvertimento del fidanzato di Sarah Altobello 

Tony Toscano, fidanzato e manager di Sarah Altobello (nonostante lei si professi single), è intervenuto sui social per dare un “avvertimento” alla sua dolce metà attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip alle prese con alcune smancerie nei confronti di Attilio Romita.

Cara Sarah, sono certo, conoscendoti, che stai ‘giocando’ a fare la tentatrice e seduttrice, anche in maniera ironica e divertente. Ma credimi, da fuori viene tutto amplificato e frainteso e quella che ne esce con le ossa rotte sei tu. Quindi divertiti, ma non esagerare. Con amore, Tony.

Alcuni giorni fa, Tony Toscano ha attaccato Attilio Romita durante una diretta Instagram con Biagio D’Anelli:

Attaccò un mio artista, Giucas Casella, con aggettivi che oggi sembrano cucini addosso a lui, come ‘vecchio’, ‘bavoso’, ‘porco’, ‘viscido’, con la differenza che il mio artista questa cose non le ha fatte.

Invece il signor Romita, che ha infilato la lingua in bocca in video, quando c’era il gioco della bottiglia, dimostrandosi un concorrente un po’ troppo aggressivo nei confronti delle donne, che sono invece da corteggiare…

Sentire quello che Romita ha detto mi ha fatto allontanare da quella figura di giornalista serio perché manda messaggi che danneggiano l’opinione pubblica. Non ha avuto rispetto nei miei confronti che ho palesato il mio amore per Sarah con un messaggio aereo, e soprattutto non ha avuto rispetto per la sua compagna!

In questo momento sono arrabbiato con lui per le affermazioni volgari fatte verso Sarah. Andrei al GF e lo ribalterei perché una persona così non si merita di stare lì…