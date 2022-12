Ginevra Lamborghini rientrerà nella Casa del GF Vip 7 il prossimo lunedì ma nel frattempo ha avuto modo di studiare i concorrenti e farsi un’idea anche sul possibile vincitore. Chi trionferà nel corso della settima edizione del reality? Di questo e molto altro ancora l’ex Vippona ne ha parlato qualche giorno fa, ospite di Casa Chi.

Ginevra Lamborghini ha smentito che rientrerà con l’intenzione di dichiararsi ad Antonino Spinalbese. A quanto pare la sua attenzione sarebbe rivolta anche ad altri concorrenti e lo ha dichiarato proprio a Casa Chi:

Un rapporto che ad oggi mi piacerebbe rivalutare è quello con Giaele, ad esempio, che ci siamo molto scontrate in Casa ma l’ho vista maturare in un modo che mi ha sorpreso e perché no, tornare a parlare nuovamente con Giaele. Lei ha anche altro dietro il suo personaggio che ho frainteso. Voglio conoscere anche Micol e Tavassi. Non c’è solo Antonino.