Anche la seconda puntata di Temptation Island 2023 ha confermato il successo già registrato nel suo esordio. Dopo aver assistito alla lunga puntata ricca di colpi di scena, non potevano mancare le prime anticipazioni sulla terza puntata in programma per il prossimo lunedì 10 luglio. Cosa accadrà? Ci sarà un nuovo falò di confronto immediato?

Anticipazioni terza puntata Temptation Island 2023 del 10 luglio

Secondo i video spoiler caricati sul profilo social di Temptation Island e relativi alla terza puntata del reality delle tentazioni, potremmo assistere quasi certamente ad un nuovo confronto anticipato con il falò immediato chiesto da Davide verso la fidanzata Alessia, dopo le sue dichiarazioni e l’atteggiamento nei confronti del tentatore Davide Blanda.

La giovane 32enne avrà accettato il confronto immediato del compagno? Lo scopriremo solo nella terza puntata del 10 luglio. “Le voglio dire che cosa vuoi? E glielo voglio dire adesso con un falò di confronto”, aveva anticipato Davide. E la fidanzata aveva commentato con un “Lo sapevo”, dopo essere stata messa al corrente della sua decisione.

Ma non è tutto, poiché al termine della seconda puntata il conduttore Filippo Bisciglia ha anticipato che un’altra coppia potrebbe sperimentare qualcosa che cambierebbe drasticamente il proprio percorso a Temptation Island.

Ma dove poter recuperare la precedente puntata (e perché no, anche la prima)? Chi non ha potuto vedere in ‘diretta’ il secondo appuntamento con il reality di Canale 5 potrà recuperarlo tramite Mediaset Infinity o Witty Tv, in streaming on demand.