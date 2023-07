Cosa è accaduto nella seconda puntata del reality Temptation Island 2023 andata in onda nella prima serata di ieri 3 luglio? Come sempre eccoci con il riassunto dell’appuntamento, tra falò di confronto anticipati, scoperte e tante lacrime. Le coppie di fidanzati sono messe duramente alla prova dopo appena pochi giorni dal loro ingresso nei rispettivi villaggi.

Riassunto Temptation Island 2023, seconda puntata 3 luglio: cosa è successo

Nella seconda puntata di Temptation Island 2023 abbiamo ripreso da dove si era interrotta la precedente puntata: Isabella in attesa di Manu al falò di confronto anticipato da lei richiesto dopo aver sentito le frasi del fidanzato sul suo conto. Manuel è giunto al falò e dopo i consueti video di ciò che ha caratterizzato il loro seppur breve percorso, i due fidanzati hanno avuto modo di confrontarsi e sfogarsi a vicenda su ciò che non va nella loro relazione.

Se da una parte c’è Manu che è carico di insicurezze, dall’altra troviamo Isabella aggressiva. Nonostante questo i due si amano e per questo sono usciti insieme dal falò, lasciando così definitivamente il programma.

Spazio alla coppia formata da Gabriela e Giuseppe: la 19enne ha assistito ad una conversazione del fidanzato che le ha fatto perdere le staffe. Il giovane ha manifestato un po’ di difficoltà a resistere ad una tentatrice.

Anche Perla ha avuto modo di vedere l’atteggiamento del fidanzato Mirko e le parole nei suoi confronti. Il ragazzo l’avrebbe accusata di non dare peso a tutti i suoi sacrifici e di non saper fare nulla in casa, definendo la compagna antipatica e incapace di relazionarsi.

Al centro della puntata anche la storia tra Francesca e Manuel prima del falò durante il quale le fidanzate ed i fidanzati hanno potuto assistere alle gesta dei rispettivi partner. Neanche a dirlo, le visioni dei vari video hanno scatenato gelosie e delusioni.

Nel corso della puntata di Temptation Island abbiamo poi visto quanto accaduto tra Vittoria e Daniele: la donna è rimasta molto delusa dalla vicinanza del fidanzato con una tentatrice.

Anche Federico ha assistito al video della fidanzata Ale vicina ad un tentatore. Nonostante il fastidio l’uomo ha però replicato di non essere innamorato e di non pensare alla fidanzata.

Infine la coppia formata da Alessia e Davide: il video della fidanzata con un tentatore ha scatenato l’ira del ragazzo. Dopo aver visto l’uscita dal villaggio della ragazza con un single, Davide ha preso la decisione di chiedere il confronto anticipato. La reazione di Alessia è stata quella di abbracciare il tentatore. Accetterà il confronto immediato con il fidanzato?