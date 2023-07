Lunedì 3 luglio è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. Nel frattempo, una ex tentatrice su TikTok ha spifferato i loro guadagni.

Lei è Ilaria Gallozzi, che nell’edizione di Temptation Island del 2020 ha messo in difficoltà la storia d’amore tra Annamaria Laino e Antonio Martello.

La ex tentatrice ha svelato i guadagni dei single con un video:

Ho visto un video in cui c’è scritto che una tentatrice o un tentatore guadagna dai 1800 ai 2500 euro al mese. In realtà non è così in realtà perché i tentatori o le tentatrici sono pagati giornalmente.

Come molti di voi sanno Temptation Island è un registrato, quindi molte cose le mandano in onda. Tipo le eliminazioni delle tentatrici e dei tentatori.

Ogni, più o meno, due o tre giorni i fidanzati sono chiamati ad eliminare una o due tentatrici. Cioè le persone, le tentatrici e tentatori, che non hanno interagito molto con loro.

Quindi vengono eliminate. E rimangono fino alla fine, fino ai 21 giorni, le tentatrici e tentatori che hanno instaurato un rapporto con la fidanzata o il fidanzato. Più o meno al giorno, un tentatore o una tentatrice guadagna dai 150 ai 200 euro.