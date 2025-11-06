Anticipazioni Amici 25: chi vince la sfida e provvedimento in arrivo

La settima puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, in onda domenica 9 novembre 2025, promette emozioni e sorprese per i fan del talent show di Canale 5. La registrazione si è svolta oggi e grazie alle anticipazioni diffuse da SuperGuidaTV in collaborazione con Amici News, possiamo già raccontare cosa vedremo in studio.

Partiamo dagli ospiti: a sedere accanto a Maria De Filippi ci sarà la straordinaria Ornella Vanoni, che parteciperà come giudice speciale. Con lei anche Diana Del Bufalo, che approfitterà dell’occasione per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale, e Annalisa, che oltre a giudicare la gara di canto porterà sul palco il suo brano Esibizionista. Per la danza invece è attesa la ballerina Virna Toppi, che valuterà le performance dei ragazzi.

Nessun eliminato, le sfide vinte dai ragazzi

Per quanto riguarda le sfide, la puntata si aprirà con quella tra Maria Rosaria e Desiree, giudicata da Francesca Tocca: a spuntarla sarà proprio Maria Rosaria, che convince grazie alla sua interpretazione di El Perdon e al passo a due su Sexy Rave insieme a Mattia. Anche Pierpaolo, Flavia e Angie risultano vincitori nelle rispettive prove. Nella prossima settimana toccherà invece a Michelle e Opi (per il canto) e a Paola e Pierpaolo (per il ballo) affrontare le sfide.

La gara di canto

Nella gara canto, a primeggiare è Valentina, che conquista tutti con la sua grinta interpretando Man! I Feel Like a Woman. All’ultimo posto si piazza Opi, duramente criticato da Rudy Zerbi e bacchettato anche da Anna Pettinell, la quale ha promesso di prendere provvedimenti. Penultimo e terzultimo posto per Michele e Michelle.

La gara di ballo

Per la gara di ballo, invece, la vittoria va a Emiliano, mentre Pierpaolo e Anna finiscono nella parte bassa della classifica. Ultimo posto per Paola, che dovrà dimostrare di meritare ancora la maglia. La professoressa Celentano ha comunque voluto riconoscere il valore di Emiliano, restituendogli finalmente la maglia dopo averlo messo alla prova nelle scorse settimane.

Risultati dei compiti assegnati

Spazio anche ai compiti assegnati dai professori: Riccardo supera brillantemente quello dato da Lorella Cuccarini, convincendo con le sue esibizioni su Il mondo e Comunque andare. Durante la gara, Ornella Vanoni gli assegna addirittura un 10.

Non mancano momenti più personali e commoventi: Plasma parla in collegamento con sua madre, regalando uno dei passaggi più toccanti della puntata.