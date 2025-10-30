Nasce la prima coppia ad Amici 25, il gesto di lui – VIDEO

La prima coppia di Amici 25?

Amici 25, nuova coppia tra Flavia Buoncristiani e Gabriele Gard? Sguardi, confidenze e arriva il gesto di lui..

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi sembra esserci aria di nuovi sentimenti. Tra i banchi e le prove della 25esima edizione, due allievi stanno attirando sempre più l’attenzione del pubblico: Flavia Buoncristiani e Gabriele Gard. I due giovani cantanti, entrambi tra i volti più apprezzati di questa edizione, stanno mostrando un’intesa che va oltre la semplice amicizia.

Negli ultimi daytime andati in onda, i fan del talent show di Canale 5 hanno notato una crescente complicità tra Flavia e Gabriele. Le loro chiacchierate in casetta, i momenti di sostegno reciproco e le confessioni sulle rispettive insicurezze stanno alimentando i sospetti del pubblico: tra i due c’è solo amicizia o qualcosa di più?

Gard sceglie lei, la domanda che lo imbarazza

L’episodio che ha acceso definitivamente i riflettori su di loro è avvenuto nell’ultimo daytime. Dopo essersi classificato primo nella categoria canto, Gabriele ha avuto la possibilità di scegliere un compagno o una compagna con cui condividere un pranzo speciale. La sua scelta è ricaduta proprio su Flavia.

Durante il pasto, in un’atmosfera rilassata e complice, è stata la stessa Flavia a chiedergli con un sorriso: “Perché non hai scelto Opi?” — riferendosi all’amico molto vicino a Gabriele nella scuola. La risposta non è arrivata con le parole, ma con uno sguardo che ha detto molto più di qualsiasi spiegazione. Un sorriso timido, un pizzico di imbarazzo e tanta dolcezza: un momento che non è passato inosservato ai fan.

ma allora è tutto vero skalsksksksj pic.twitter.com/4rz56H6ZDH — rose (@egocentricalb) October 30, 2025

Un legame che cresce giorno dopo giorno

Flavia e Gabriele, fin dal loro ingresso nella scuola, hanno mostrato una forte sintonia artistica e personale. Entrambi sensibili e profondi, condividono spesso le proprie paure legate al percorso artistico e alla competizione, trovando l’uno nell’altra un punto di riferimento importante.

Sui social, gli spettatori di Amici già si dividono: c’è chi parla di una semplice amicizia e chi, invece, è convinto che stia nascendo la prima coppia ufficiale di questa edizione. In molti hanno commentato il momento della cena definendolo “romantico” e “spontaneo”, sottolineando la dolcezza del loro rapporto.