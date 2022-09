C’è molta ansia per le condizioni di salute della Regina Elisabetta II: la sovrana 96enne, secondo quanto riferito dal Palazzo Reale, avrebbe fatto preoccupare non poco i medici britannici. Attualmente sarebbe sotto controllo medico a Balmoral. A far temere ulteriormente sarebbe la decisione del principe Carlo, primogenito 73enne e del nipote William, che sarebbero volati da Londra per raggiungere la Scozia.

La Regina Elisabetta si era mostrata in pubblico due giorni fa, in piedi ma molto fragile, durante il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss.

Nel comunicato di Buckingham Palace reso noto dalla BBC si legge:

Anche la Duchessa di Cornovaglia sarebbe in viaggio, mentre il primo ministro Truss ha dichiarato che l’intero Paese sarebbe profondamente preoccupato in seguito alla notizia.

Da luglio la Regina è in pausa estiva nella sua casa scozzese.

BREAKING: The Queen is under medical supervision at Balmoral after doctors became concerned for her health, Buckingham Palace has said.https://t.co/m6RJX8kOQ6

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/L4nlHj3mjD

— Sky News (@SkyNews) September 8, 2022