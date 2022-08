Anne Heche è morta: staccate le macchine che la tenevano ancora in vita

Anne Heche è morta. Dopo che nelle scorse ore era stata dichiarata la morte cerebrale, sono state staccate le macchine che ancora la tenevano in vita. L’attrice era stata vittima di un terribile incidente stradale settimana scorsa, quando con la sua macchina era andata a schiantarsi contro una casa e la vettura aveva preso fuoco.

La notizia della morte è stata data da una sua amica con un post su Instagram e confermata dalla famiglia al “Guardian”.

Anne Heche è morta: le dinamiche dell’incidente

Anne Heche lo scorso 9 agosto era stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo essersi schiantata con la sua auto contro una casa a Los Angeles: “Durante il fine settimana un rappresentante ha dichiarato che era in condizioni stabili, ma le informazioni erano imprecise. È sempre rimasta in condizioni critiche, scivolando in coma in seguito all’incidente”, ha spiegato un portavoce dell’attrice americana alla Cnn.

Il portavoce aveva anche precisato che l’attrice presentava “una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica e ustioni che richiedono un intervento chirurgico. Attualmente è in cura presso il Grossman Burn Center”.

Anne Heche era anche indagata per guida in stato di ebrezza.

I vigili del fuoco di Los Angeles hanno riferito che la sua auto è finita fuori strada finendo contro una casa a due piani nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, “causando un danno strutturale ed esplodendo in un forte incendio”.

In seguito l’attrice era stata “portata in un ospedale della zona in condizioni critiche”. Sono stati impiegati 59 vigili del fuoco e ci sono voluti 65 minuti per contenere e spegnere completamente l’incendio.

Anne Heche era l’ex compagna dell’attrice e presentatrice Ellen DeGeneres. Conosciuta per il suo ruolo nella soap opera “Another World” (“Destini” in Italia), per la quale ha vinto un Daytime Emmy nel 1991 e per i numerosi ruoli in film degli anni 90, tra cui “Sei giorni, sette notti”, “Donnie Brasco” e “So cosa hai fatto”.

“Improbabile che sopravviva all’incidente”

Dopo alcuni giorni, le condizioni dell’attrice sono apparse disperate mentre continuava ad essere ricoverata presso il Grossman Burn Center dell’ospedale di West Hills, a nord di Los Angeles.

Un rappresentante della famiglia, in un comunicato rilanciato dai media internazionali, ha dichiarato che aveva subito un “grave danno anossico cerebrale”. Una tale lesione è causata da una prolungata mancanza di ossigeno al cervello. “Non ci si aspetta che sopravviva”, continua il comunicato. “È stata una sua scelta quella di donare i suoi organi ed è tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali”.

Il comunicato prosegue con il ricordo della famiglia: “Anne aveva un cuore enorme che ha toccato tutti coloro che ha incontrato con il suo spirito generoso. Più che il suo straordinario talento, ha diffuso la gentilezza e la gioia come il lavoro della sua vita. Sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà”.