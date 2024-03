Anita Olivieri, retroscena su Paolo Bonolis: la rivelazione sulla figlia del conduttore

Questa volta la regia del Grande Fratello non è riuscita ad intervenire in tempo su Anita Olivieri che, in vena di chiacchiere, nelle passate ore ha fatto una rivelazione su un personaggio noto. Si tratta di Paolo Bonolis, la cui ex moglie, Sonia Bruganelli, fino allo scorso anno ricopriva il ruolo di opinionista del reality.

Anita Olivieri e la rivelazione su Paolo Bonolis

Durante una chiacchierata con Alessio Falsone, Anita Olivieri si è lasciata andare anche ad una rivelazione sul noto conduttore Paolo Bonolis. A quanto pare, suo fratello avrebbe avuto a che fare con la famiglia Bonolis: in che modo?

Secondo il breve racconto di Anita, il fratello Leandro avrebbe, per lavoro, dato lezioni ad una figlia del conduttore. Ecco le sue parole:

Bonolis mi piace! Mio fratello faceva ripetizioni alla figlia, lo ha scoperto andandoci! Gli ha aperto e gli fa… ah!

Non è chiaro, però, a quale figlia del conduttore facesse riferimento e che tipo di lezioni abbia dato il fratello.

La rivelazione però non è stata particolarmente gradita dal popolo social, che ha accusato la Olivieri di essere poco discreta nel parlare di persone non presenti e, in questo caso, celebri.