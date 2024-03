Anita lancia frecciatine anche fuori dal GF, scrive ad Alessio e ringrazia per il supporto (ma i commenti dicono altro)

Anita Olivieri è stata una delle concorrenti più criticate di quest’ultima edizione del Grande Fratello. Tornata sui social, la biondina ha ringraziato tutti gli estimatori per il supporto.

Anita lancia frecciatine e scrive ad Alessio Falsone

“Anita Olivieri sarebbe sotto shock per la montagna di mer*a ricevuta in questi mesi, soprattutto ora. Chi semina mer*a non può ricevere in cambio diamanti”, ha fatto sapere Alessandro Rosica in questi giorni.

Pronta la frecciatina di Anita che ha risposto al gossip scrivendo:

…dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Shocking day.

Successivamente Anita ha fatto anche un post per il fidanzato Alessio Falsone:

Ho visto ora l’aereo, grazie a tutti. Sono come al solito senza parole, mi sento una persona spontanea e non so parlare sulle cose vere, le vivo e basta. Non è facile realizzare ragazzi, è tutto tanto. Sono tornata a casa mia così come la persona che è entrata l’11 settembre 2023. Sono sommersa d’amore e non è facile accogliere perché bisogna essere capaci, mi serve tempo. Non sto male, al contrario, sto solo cercando di realizzare. Sono una persona come voi, tutto qui. Alessio, ti guardo sempre, mi fai ridere: le uova, il gatto, le fritture… mi mancano i nostri momenti, Petunia (il gatto) ti ascolta. Non sto dormendo niente, ti aspetto fuori, comunque vada.

In ultimo, il post di ringraziamenti:

È stato un viaggio straordinario, un’esperienza incredibile che ha arricchito ogni fibra della mia vita. Oggi rifletto su quel giorno, guardo quella ragazza nel suo ultimo e primo giorno e mi ripeto “Come è possibile?” “È successo veramente?”. Mi ritrovo di fronte a quella porta rossa tanto piena di significato. Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato quel giorno, il giorno della mia uscita. Avrei sofferto? Avrei chiuso quella porta con entusiasmo o con tristezza? Sarei stata fiera del mio percorso? La risposta è sì. È stata quella porta a separarmi da tutto ciò in cui credevo e avevo costruito, ma anche a farmi vincere prima ancora di entrare. Mi ha obbligata a scegliere tra la sicurezza e la monotonia e la vita vera, quella imprevedibile, quella che fa paura, quella fatta di vivere di sogni. Mi ha messo davanti ad un bivio, mi ha chiesto di scegliere, e così ho fatto. Esco e sento il vento, l’aria fresca, il profumo della libertà che tanto ho desiderato dopo mesi. Sono sempre io, con gli stessi occhi e la stessa gioia di vivere, quella ragazza semplice che non voglio mai cambiare. Questa è la mia più grande vittoria. Grazie al Grande Fratello per avermi dato l’opportunità di cambiare la mia vita, per avermi fatto credere nei miei sogni più di quanto avessi mai fatto da sola. Grazie per avermi supportata e sopportata in tutti questi mesi, siete stati la mia casa e la mia famiglia. Vi devo tutto. Ringrazio anche tutte le persone che, senza obbligo e senza chiedere nulla in cambio, mi dedicano ogni giorno messaggi d’amore, che mi hanno seguita e sono state al mio fianco. Siete il mio riflesso e sono grata per tutto questo. Con intelligenza emotiva ed eterno rispetto, vi dico grazie. Il resto è fuffa.

Beh, basta leggere tutti i commenti al post per scoprire che, alla fine della fiera, tanta “fuffa” non è.