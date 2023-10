Chi è Andrea Giambruno e Ginevra: ex compagno e figlia di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno è un famoso giornalista e autore televisivo di 41 anni originario di Milano. E’ stato il compagno della Presidentessa del Consiglio Giorgia Meloni con la quale ha avuto Ginevra, la loro unica figlia.

Giambruno ha lavorato su numerose reti Mediaset e ha contribuito alla creazione di programmi di successo come Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia.

Dal settembre 2020, è diventato conduttore del telegiornale di Italia 1, Studio Aperto. Andrea Giambruno è stato il compagno della premier italiana Giorgia Meloni per quasi dieci anni.

Hanno una figlia insieme, Ginevra Giambruno, nata il 16 settembre 2016. Tuttavia, proprio Giorgia Meloni, grande sostenitrice della famiglia “tradizionale”, ha annunciato la fine della loro relazione.

Ginevra Giambruno ha 6 anni ed è molto legata a sua madre, Giorgia Meloni. Nonostante la fine della relazione tra i suoi genitori, la Premier ha dichiarato che difenderà la loro figlia.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.

Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto.

Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio.

Non ho altro da dire su questo.

Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua.