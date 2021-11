Anche dal mondo di Ballando con le stelle arriva il commento su Alfonso Signorini e la sua ormai tristemente nota frase sull’aborto. A dire la sua sulla questione è stata anche Anastasia Kuzmina, ballerina professionista dello show di Milly Carlucci, la quale ha risposto alle domande dei follower di Instagram spaziando tra varie tematiche.

Anastasia Kuzmina a ruota libera, da Signorini al suo ex

Anastasia Kuzmina ha stupito con la sua presa di posizione netta rispetto alle parole di Alfonso Signorini pronunciare lo scorso lunedì nel corso della puntata del Grande Fratello Vip. Cosa ne pensa la ballerina?

E’ ridicolo che un tizio pensi di aver diritto di vendere il suo pensiero retrogrado e misogino come se fosse un pensiero di maggioranza. Un bruttissimo gesto acchiappa-applausi che spero vivamente gli si ritorca contro. Mi dà noia quando chi non ha l’utero si permette di parlare di e per chi ce l’ha.

In merito alla lite che si è consumata tra Selvaggia Lucarelli e Morgan proprio nello studio della trasmissione di cui fa parte, la ballerina ha evitato alcun commento limitandosi a dire:

Che cosa ne penso? Che la Tripoli è veramente una bona esagerata.

Infine non è mancata una frecciatina al suo ex fidanzato Francesco Porcella. C’è chi le ha fatto notare come su Wikipedia “risulti ancora la fidanzata di… non ricordo più il nome”. Lei ha replicato: