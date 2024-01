Amici di Maria, nuove accuse di Morgan: “Ecco cosa mi ha detto, non potevo crederci” – VIDEO

Morgan, durante una diretta social con Luca Jurman, ha sganciato nuove (ipotetiche) bombe riguardanti Amici di Maria De Filippi, dopo il suo breve ruolo da coach (poi sostituito da Emma Marrone).

Amici di Maria, nuove accuse di Morgan: “Cosa mi ha detto lei”

Morgan ha svelato di avere ricevuto alcune critiche per via del suo ruolo: “Eh, il ruolo era sbagliato, non era il tuo. Mi ha screditato nella mia forza”.

Jurman ha domandato chi avesse usato queste parole e Morgan, per tutta risposta ha aggiunto: “Lei”.

La lei in questione, secondo tutti gli indizi, potrebbe essere Maria De Filippi (anche se, lo stesso Morgan, non l’ha mai citata):

Lei mi mi ha detto: ‘Il pubblico è contro di te. Tu fingi una specie di inc**atura ed esci. Te ne vai e io parlerò di te in modo tale che il pubblico andrà dalla tua parte’. Io non avevo voglia di fare la scenetta ma ho fatto così. Non potevo credere alla bassezza. Mi ha guardato fisso e mi ha chiesto se fossi contento. Poi sono scappato via.