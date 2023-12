Fedez si è beccato il nuovo Tapiro d’Oro nella puntata di Striscia la Notizia in onda giovedì 7 dicembre alle 20:35 su Canale 5. La ragione dietro la visita di Valerio Staffelli al cantante è sempre la stessa: la lite con Morgan scoppiata a X Factor.

In modo particolare, l’inviato del notiziario satirico ideato da Antonio Ricci ha sottolineato come Fedez sia stato l’unico a mettersi contro Morgan:

Ambra ha detto che non ha ricevuto minacce, Francesca che Morgan è stato regolarissimo e Dargen non sa niente.

Fedez ha replicato:

I motivi reali del licenziamento di Morgan li sanno loro. Sky non è stata chiara, ma non sono io a dover chiarire.

Così, Fedez ha ricevuto l’undicesimo Tapiro di Striscia la Notizia, raggiungendo Pippo Baudo al sesto posto in classifica ufficiale del premio.

Tra le ultime intervistate sulla questione di Marco Castoldi abbiamo ritrovato Ambra Angiolini che ha rassicurato:

Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte. Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato. Morgan è Morgan, questo è quanto.