Ieri pomeriggio Fedez è stato tra i protagonisti indiscussi su Rai1, in occasione della sua intensa intervista durante la puntata di Domenica In. Dopo aver ringraziato Mara Venier anche via social, il rapper si è trovato a combattere ancora una volta contro i suoi hater. Uno in particolare, il quale sul social X (ex Twitter), lo ha attaccato tirando in ballo il figlio Leone.

Fedez replica al nuovo attacco hater: polizia postale e avvocato

Quando ci sono in mezzo i suoi figli, Fedez non guarda in faccia nessuno e lo ha dimostrato anche ieri, quando di fronte al nuovo vergognoso attacco hater ha deciso di replicare sia su X che su Instagram. Sul primo social, riprendendo il tweet dell’anonimo hater (che si è poi successivamente cancellato dal social), Federico ha commentato:

Domani mattina alla polizia postale, poi ti presento il mio avvocato. E se hai il coraggio mettici la faccia da subito coniglio.

Successivamente, nelle sue Instagram Stories il rapper ha continuato con il suo sfogo:

Sono perfettamente cosciente che c’è questo giro di tifosi su Twitter che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e augurarmi la morte. Continuate pure a farlo perché non me ne frega un cazz* onestamente. Però nel momento in cui toccate i miei figli allora lì avete un problema ragazzi, ed avete un problema bello grande. Però ve ne accorgerete. Non vi preoccupate, poi vi posterò il nome e cognome di questa persona e di tutti gli altri che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio.

Nel vergognoso tweet, l’hater aveva postato lo scatto che immortala Leone insieme al calciatore Theo Hernandez per poi scrivere: “Avete solo un proiettile, chi colpite?”.