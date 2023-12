Fedez ospite di Mara Venier ha svelato di aver pensato al suicidio dopo il tumore e la depressione. Nel corso della sua intervista a Domenica In ha anche confidato di non averlo fatto solamente per amore nei confronti della sua famiglia.

Siamo portati a pensare che bisogna tenere il fisico sano, ma fisico e mente vanno di pari passo. Anzi, a volte la mente è anche più importante. Si parla poco di salute mentale. Ho dovuto fare i conti con la paura di morire. Affrontare un tema del genere in un modo così precoce non è sano. È traumatico per la mente. Anche dopo aver curato la malattia mi sono portato dietro degli strascichi. Volevo fare indigestione di vita, uscivo sempre, facevo più cose possibili. Il tutto insieme a una cura farmacologica. Mi sono trovato a prendere sette psicofarmaci di natura diversa contemporaneamente. Non dormivo, ero molto agitato, non ero lucido. Ho fatto cose strambe, mettendo a rischio la stabilità della mia famiglia. È stato un percorso molto difficile uscirne fuori. Dopo Sanremo ero nel culmine della mia poca lucidità. Dopo qualche settimana la mia bocca ha smesso di funzionare. Ho avuto tic nervosi e non riuscivo a parlare in maniera fluida. Ho stoppato antidepressivi e farmaci senza scalare. Sono stato due settimane senza riuscire a camminare, non riuscivo a distinguere i sogni dalla realtà. Il percorso più difficile è stato dopo. Sono caduto in una depressione molto profonda. Se ne esce facendosi seguire dagli specialisti. Ora in Italia fare questa cosa è un privilegio. Ma non può essere un privilegio per pochi, deve essere una cosa accessibile a tutti. Se io oggi sono ancora qua è solo per la mia famiglia. A volte il dolore è talmente forte che pensi anche a gesti estremi.

Fedez ha parlato pure della sua carriera: