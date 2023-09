Amici 23, spoiler bomba: amatissima ex allieva in un nuovo ruolo? Ecco di chi si tratta

C’è grande attesa per il ritorno di Amici 23, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Mentre restano i dubbi sul daytime, l’attenzione si concentra anche sul cast del programma. Secondo le talpe di Amici News e ripreso da SuperGuidaTv, pare che una amata ballerina della passata edizione potremmo ritrovarla nel cast dei professionisti. Di chi si tratta?

Amici 23, Isobel ballerina professionista?

Ancora pochi giorni e scopriremo finalmente gli allievi della nuova classe della Scuola televisiva di Amici 23. Nell’attesa però, non si fanno attendere le anticipazioni sul cast di professori e professionisti che si alterneranno nella prossima edizione del talent.

Parlando dei ballerini professionisti, sono in attesa di riconferma Giulia Stabile, Giulia Pauselli, Simone Nolasco, Umberto Gaudino, Elena D’Amario e Francesca Tocca ma nel frattempo spunta una ghiotta anticipazione su un possibile e futura protagonista, molto amata dagli appassionati del programma.

Secondo Amici News, pare proprio che una ex allieva molto amata da Alessandra Celentano nella precedente edizione abbia deciso di cimentarsi in una nuova esperienza televisiva ma in un ruolo del tutto differente, quello cioè di professionista:

A quanto apprendiamo la nuova ballerina professionista potrebbe essere proprio Isobel Kinner. Pare che durante una esibizione e un incontro con i fan in Romagna, tra Faenza e Rimini, si sia lasciata scappare che la rivedremo nel talent di Maria De Filippi in qualità di professionista. Non abbiamo ancora ricevuto nessuna conferma ufficiale, ma anche ai nostri microfoni Isobel aveva assicurato che l’avremmo vista presto in tv.

Per il momento, dunque, si tratterebbe solo di un pettegolezzo ma la voce su Isabel professionista di Amici 23 sarebbe sempre più insistente.