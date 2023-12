Amici 23, quando va in onda l’ultima puntata dell’anno: daytime in pausa e rientro dalle feste, quello che sappiamo

Amici 23, fino a quando va in onda prima della pausa? Ecco tutte le informazioni mentre vi consigliamo di prepararvi a tirare fuori i vostri migliori passi di danza e le note più alte in attesa delle vacanze natalizie.

Amici 23, quando va in onda l’ultima puntata dell’anno: daytime in pausa

La puntata domenicale del 17 dicembre sarà l’ultima prima delle festività, ma tranquilli, i talentuosi allievi di Amici 23 non stanno scappando in vacanza per sempre.

Solo un breve stop per ricaricare le pile.

Quindi, a partire dal 22 dicembre 2023, il daytime va in pausa, lasciando spazio a film e programmi familiari che potete godervi tra un panettone e l’altro.

Il daytime di Amici 23 si prende una meritata vacanza con gli allievi che abbandonano temporaneamente il palcoscenico per tuffarsi nei preparativi delle feste.

Quindi, quando riprende la festa? Ah, la domanda da un milione di euro! Non abbiamo ancora una data precisa, ma il talent show tornerà in grande stile a gennaio 2024.

Alcune voci dicono che potremmo rivedere le acrobazie degli allievi già il 7 o il 14 gennaio.

Tenete gli occhi aperti, perché, a breve, si riattiverà anche il Serale di Amici 23 più spettacolare che mai.