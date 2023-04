Amici 22, professore fuori dalla scuola? A quanto pare Raimondo Todaro potrebbe andare via dal talent show. Secondo Nuovo TV, il docente di danza latino americana non avrebbe un ottimo rapporto con Maria De Filippi.

“I rapporti tra il ballerino e la padrona di casa sono più tesi di un tempo. Maria sta perdendo la pazienza”, si legge tra le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

A tal proposito, anche TVBlog aveva lanciato questa indiscrezione parlando di un “addio” anche da parte di Arisa (ma, in questo caso, i motivi sarebbero differenti):

Stando a quanto ci risulta, sarebbero in uscita almeno due professori su sei. Si tratterebbe, in primis, di Raimondo Todaro, che quasi sicuramente non verrà riconfermato.

Nell’edizione numero 23 di Amici, inoltre, potrebbe non esserci Arisa. In questo caso, però, non si tratterebbe di una rottura con la padrona di casa, bensì di una precisa volontà della cantante che preferirebbe tornare a concentrarsi sulla sua carriera da interprete (tenterà di prendere parte a Sanremo 2024, dopo la cocente delusione dei mesi scorsi).